Лидер лейбористов призвал Мэй уйти в отставку после выборов в Британии

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Терезу Мэй уйти в отставку, учитывая итоги досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает The Telegraph.

Корбин заявил, что Мэй не получила мандата, и призвал ее к отставке с поста лидера консерваторов и премьер-министра страны.

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"Она хотела получить мандат. Что же, мандат, который она получила - это потерянные места консерваторов, потерянные голоса, потерянная поддержка и потерянная уверенность", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Британию ожидает так называемый подвешенный парламент.