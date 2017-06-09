Известный режиссер продает награду Каннского фестиваля, чтобы собрать на фильм о любовном треугольнике

Режиссер фильма "Жизнь Адель" Абделатиф Кешиш продает "Золотую пальмовую ветвь" ради нового фильма.

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Об этом сообщает Ukraine Art News.

Кешиш стал лауреатом Каннского фестиваля в 2013 году. Теперь он решил выставить свою награду на торги, чтобы на вырученные деньги завершить работу над новой картиной.

Ради привлечения финансирования французская компания Quat'Sous проводит аукцион предметов, связанных с работой Кешиша. Среди лотов – "Золотая пальмовая ветвь", а также картины из "Жизни Адель".

Новый фильм режиссера называется "Мактуб, моя любовь". По сюжету, герой оказывается в центре любовного треугольника с женой продюсера, согласившегося профинансировать его первую кинокартину.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в мае в Каннах прошел 69-й международный кинофестиваль.