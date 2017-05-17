Звезды на кинофестивале в Каннах (фотогалерея)
21:17, 17 мая 2017Мир
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На Лазурный берег приехали с новыми фильмами кинозвезды со всего мира.
Уилл Смит и Джессика Честейн / REUTERS
В Каннах открылся 70-й международный кинофестиваль. Его ведущая - Моника Белуччи.
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В основную программу конкурса вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Его конкуренты в борьбе за "пальмовую ветвь", в частности, - фильмы Андрея Звягинцева, Софии Копполы, Йоргоса Лантимоса, Франсуа Озона и Михаэля Ханеке.
Жюри возглавляет Педро Альмодовар. Вместе с ним фильмы конкурсантов оценят Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентино, Джессика Честейн, Уилл Смит, Марен Аде, Фань Бинбин, Аньес Жауи и Габриэль Джаред.
Список лауреатов объявят в воскресенье, 28 мая. Тогда же состоится показ фильма, получившего "Золотую пальмовую ветвь".
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