Звезды на кинофестивале в Каннах (фотогалерея)

В Каннах открылся 70-й международный кинофестиваль. Его ведущая - Моника Белуччи.

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В основную программу конкурса вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Его конкуренты в борьбе за "пальмовую ветвь", в частности, - фильмы Андрея Звягинцева, Софии Копполы, Йоргоса Лантимоса, Франсуа Озона и Михаэля Ханеке.

Жюри возглавляет Педро Альмодовар. Вместе с ним фильмы конкурсантов оценят Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентино, Джессика Честейн, Уилл Смит, Марен Аде, Фань Бинбин, Аньес Жауи и Габриэль Джаред.

Список лауреатов объявят в воскресенье, 28 мая. Тогда же состоится показ фильма, получившего "Золотую пальмовую ветвь".