На Тайване запретили продажу и употребление в пищу мяса кошек и собак

Тайваньский парламент запретил продажу, покупку и употребление в пищу мяса кошек и собак. За это нарушение ввели штраф в размере от 50 тысяч до 2 миллионов тайваньских долларов, передает Медуза со ссылкой на The China Post.

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Представившая законопроект Ван Юй-Минь напомнила, что в некоторых регионах употребление кошек и собак в пищу уже запрещено, но Китайская Республика стала первой азиатской страной, где такой закон появился на национальном уровне.

Поправки также ужесточают наказание за издевательство над животными. За это теперь грозит лишение свободы на срок до двух лет, а за повторное преступление - до пяти лет. Законодатели запретили «выгуливать» питомцев, привязывая их к мотоциклам и автомобилям.

После одобрения парламентом поправки должны быть одобрены правительством и президентом. Ожидается, что они вступят в силу к концу апреля 2017 года.

Ранее УНИАН сообщал, что защитники прав животных в Китае требуют запретить проводимый ежегодно фестиваль блюд из собачьего мяса.

Традиция употребления в пищу мяса собак насчитывает сотни лет в Китае, Южной Корее и других странах этого региона. Однако в последние годы в стране растет число сторонников запрета на поедание некоторых традиционных для Китая блюд. Зачастую некоторые защитники животных даже покупают собак, чтобы спасти их от поедания.