Арабские страны подготовят список требований для восстановления отношений с Катаром - СМИ

Ведущие арабские государства составляют список требований, которые должен выполнить Катар для восстановления дипломатических и экономических отношений.

Об этом The Wall Street Journal рассказали арабские и американские чиновники, участвующие в обсуждении данного вопроса, передает РБК.

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По информации собеседников издания, одно из требований касается шагов, направленных на значительное сокращение объемов вещания телеканала Al Jazeera. Также Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и их союзники добиваются гарантий того, что правительство Катара прекратит свое предполагаемое финансирование экстремистских групп на Ближнем Востоке и разорвет отношения с политическим руководством "Братьев мусульман".

По словам собеседников газеты, сейчас официальный список требований обобщается, завершить над ним работу планируется в ближайшие дни.

Посол Катара в Вашингтоне Мешаль бин Хамад Аль Тани заявил в минувшую среду, что его правительство до сих пор не знает деталей, которые легли в основу принятия арабскими странами решений о разрыве отношения. Он подчеркнул, что Доха открыта для попыток администрации Трампа стать посредником в разрешении конфликта.

"До сих пор никаких требований не было", - сказал Аль Тани. "Мы работаем над деэскалацией", - добавил он.

Напомним, 10 стран, среди которых ближайшие соседи Катара - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Сенегал заявил об отзыве своего посла из Катара и солидарность с Саудовской Аравией в кризисе.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Катар все обвинения отрицает.