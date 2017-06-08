Трамп хочет помочь Катару в решении международного кризиса

Президент США Дональд Трамп предложил эмиру Катара шейху Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани помощь в разрешении дипломатического конфликта, который разгорелся вокруг предполагаемой поддержки Катаром террористов.

Как сообщили в Белом доме, Трамп в телефонном разговоре с эмиром Катара 7 июня предложил при необходимости провести встречу в Вашингтоне.

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Кроме того, американский лидер напомнил о важности участия всех стран Персидского залива в борьбе с финансированием террористических организаций и в противодействии пропаганде экстремистской идеологии.

По его словам, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и его сотрудничество с США имеют решающее значение для борьбы с терроризмом и содействия региональной стабильности.

Напомним, что о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, а также Мальдивские острова, Коморские острова, Маврикий и Мавритания. Правительство Иордании приняло решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре.