Глава МИД Германии попросил США повлиять на Турцию

Дальнейшее сотрудничество спецслужб Германии и Соединенных Штатов Америки является крайне необходимым для безопасности обеих стран. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне вечером в среду, 17 мая, как сообщает DW.

После скандала вокруг возможного прослушивания спецслужбами США телефона канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) "сделано очень много" для восстановления доверия двух государств в этой сфере, подчеркнул Габриэль.

Читайте такжеЭрдоган заявил, что победа Трампа на выборах стала "новой надеждой" для Ближнего Востока

В 2013 году немецкие СМИ сообщили, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) прослушивало телефон Меркель с 2002 до 2013 года. Однако в июне 2015 года расследование по этому делу прекратили из-за отсутствия достаточных доказательств.

Глава МИД ФРГ также попросил Тиллерсона повлиять на партнера Вашингтона и Берлина по НАТО Турцию, которая 15 мая запретила группе депутатов немецкого Бундестага посетить немецких военнослужащих, дислоцированных на турецкой военно-воздушной базе Инджирлик.

"Думаю, американцы воспользуются имеющимися у них возможностями, чтобы поговорить с турецкой стороной о том, что нам необходимы другие взаимоотношения, чем те, что есть сейчас", - отметил Габриэль.

Напомним, визит руководства комитета бундестага по обороне на базу Инджирлик был запланирован на 16 мая. Здесь несут службу около 260 солдат и офицеров ФРГ, которые принимают участие в операциях западной коалиции во главе с США против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.