Глава МИД Германии попросил США повлиять на Турцию
Глава МИД ФРГ Габриэль попросил госсекретаря США Тиллерсона повлиять на Анкару, которая запретила депутатам Бундестага посетить базу Инджирлик. Также он отметил восстановлении доверия между спецслужбами ФРГ и США.
Дальнейшее сотрудничество спецслужб Германии и Соединенных Штатов Америки является крайне необходимым для безопасности обеих стран. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне вечером в среду, 17 мая, как сообщает DW.
После скандала вокруг возможного прослушивания спецслужбами США телефона канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) "сделано очень много" для восстановления доверия двух государств в этой сфере, подчеркнул Габриэль.
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В 2013 году немецкие СМИ сообщили, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) прослушивало телефон Меркель с 2002 до 2013 года. Однако в июне 2015 года расследование по этому делу прекратили из-за отсутствия достаточных доказательств.
Глава МИД ФРГ также попросил Тиллерсона повлиять на партнера Вашингтона и Берлина по НАТО Турцию, которая 15 мая запретила группе депутатов немецкого Бундестага посетить немецких военнослужащих, дислоцированных на турецкой военно-воздушной базе Инджирлик.
"Думаю, американцы воспользуются имеющимися у них возможностями, чтобы поговорить с турецкой стороной о том, что нам необходимы другие взаимоотношения, чем те, что есть сейчас", - отметил Габриэль.
Напомним, визит руководства комитета бундестага по обороне на базу Инджирлик был запланирован на 16 мая. Здесь несут службу около 260 солдат и офицеров ФРГ, которые принимают участие в операциях западной коалиции во главе с США против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.