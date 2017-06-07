"Дипломатия в сети": Twitter Трампа "вдохновил" арабские страны на разрыв с Катаром - СМИ

В лучших традициях суровой эпохи "Твиттер"-дипломатии президент Дональд Трамп нанес сокрушительный удар по осторожно выстроенному карточному домику ближневосточной политики.

Он не просто занял одну из сторон в глубоком и древнем конфликте арабского мира, он еще и поставил это себе в заслугу, передает Русская служба BBC.

Читайте такжеCNN: Русские собрали "унизительную информацию" о Трампе

Согласно аккаунту Трампа в "Твиттере", недавний визит президента в Саудовскую Аравию способствовал тому, что арабские страны заняли твердую позицию в отношении финансирования экстремизма, то есть в отношении Катара.

Другими словами, он вдохновил арабских союзников на беспрецедентное решение порвать отношения с другим американским союзником, которого они обвиняют в поддержке терроризма.

Разрыв дипломатических связей - безусловно, сильная эскалация конфликта, но в его основе лежат многолетние разногласия, отмечается в статье BBC.

Читайте такжеДевятая страна заявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разгневаны поддержкой Катаром исламистских движений, таких как "Братья мусульмане", которых они считают политической угрозой. Их раздражает дерзкий катарский спутниковый канал "Аль-Джазира". Они убеждены, что Доха готова поддерживать позиции Ирана - их регионального соперника.

Сообщается, что эти подозрения недавно переросли в ярость, когда Доха заплатила огромный выкуп за освобождение членов катарской королевской семьи, похищенной на юге Ирака шиитскими боевиками, связанными с Ираном.

Большая часть денег, как считается, дошла до Тегерана. Это стало "соломинкой, сломавшей спину верблюда", как выразился один из экспертов по региону в беседе с Financial Times.

И тем не менее настойчивая поддержка президентом Трампом саудовской позиции в ходе его недавнего визита, особенно взглядов Эр-Рияда на Иран, могла подтолкнуть королевство к разрыву с Катаром.

Так или иначе, Эр-Рияд был достаточно в себе уверен, чтобы предупредить США о своем шаге прямо перед официальным объявлением, огорошив местных политиков.

Надо понимать, что когда речь идет о финансировании терроризма, никто не чист на руку: катарцы, саудиты и кувейтцы - все они материально поддерживали экстремистов в сирийском конфликте.

Все отступили от этого под давлением Соединенных Штатов. Однако дела Катара, возможно, чуть темнее, чем у других, поскольку он любит позиционировать себя как нейтрального игрока, который может выполнять функцию посредника и таким образом готов играть за обе стороны.

И, безусловно, у США есть вопросы относительно поведения Катара.

Так что это непростые отношения - и не в последнюю очередь потому, что в Катаре находится крупнейшая американская авиабаза на Ближнем Востоке - руководящий центр операции США против группировки "Исламское государство".

Все это ставит Пентагон и - особенно - Госдепартамент в крайне затруднительную ситуацию: они привыкли работать, видя мир в оттенках серого, а не в безжалостной черно-белой гамме 140 знаков.

Представители ведомств не стали ни опровергать, ни подтверждать "твиты" президента. Вместо этого последовали традиционные тезисы.

Пресс-секретарь Госдепартмента Хизер Нойерт похвалила Катар за усилия по прекращению поддержки террористических группировок, хотя отметила, что работать еще есть над чем.

Пентагон снова поблагодарил Катар за возможность иметь там военную базу и приветствовал "непоколебимую приверженность" Дохи региональной безопасности.

По словам представителей ведомства, обострение конфликта не затронуло военные операции, но можно предположить, что затронет - если эскалация затянется. И даже Белый дом призвал к перемирию.

"США все еще хотят, чтобы трения смягчились и вопрос был решен немедленно", - сказал представитель президентской администрации Шон Спайсер, в то же время выступив в защиту президента, который через соцсети говорит "напрямую с американским народом".

Госдепартамент, однако, хочет сменить направление дискуссии.

"Давайте уже отойдем от соцсетевой темы", - сказала Нойерт журналистам, закидавшим ее вопросами о последствиях "Твиттер"-дипломатии.

Скажите об этом президенту.