Ряд стран призвали к компромиссам в "катарском кризисе"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет прилагать усилия для преодоления конфликта в Персидском заливе вокруг Катара, заявили в Белом доме, передает Deutsche Welle.

В случае организации специального саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Вашингтон планирует направить туда своего посредника, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США. Впрочем, Соединенные Штаты упрекнули Катар отдельными "весьма тревожными" мерами эмирата.

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Тем временем президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре вечером 5 июня высказались за диалог и компромиссные решения "с целью сохранения стабильности в регионе Персидского залива", сообщается на сайте Кремля.

Несколько стран региона предложили свое посредничество в конфликте. В частности Судан заявил о готовности стать арбитром и "сделать все необходимое, чтобы способствовать спокойствию и примирению в интересах населения", говорится в сообщении МИД страны. Кувейт также пытается выступить посредником, заявил в интервью катарскому вещателю Al-Jazeera министр иностранных дел государства.

Накануне ряд арабских стран региона, а также Мальдивы разорвали дипломатические отношения с Катаром за якобы поддержку последним экстремистов и террористов. Официальная Доха опровергает эти обвинения и заявляет о нарушении этими странами своего суверенитета и фабрикации "безосновательных обвинений".