СМИ рассказали о сделке Катара с международными террористами

Власти Катара выплатили $1 млрд международным террористам и иранским чиновникам, чтобы освободить членов королевской семьи и десятки других человек. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В апреле этого года Доха направила средства, чтобы освободить 26 членов королевской семьи, которые были захвачены в ходе занятий охотой в Южном Ираке, и еще 50 человек, которых удерживали джихадисты в Сирии.

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По данным газеты, власти Катара в общей сложности выплатили около $1 млрд террористической группировке, связанной с «Аль-Каидой», а также службам безопасности Ирана.

Эта сделка, добавляет издание, вызвала вопросы у соседей Катара относительно роли страны в регионе, охваченном конфликтами и противостояниями.

Ранее стало известно, что целый ряд арабских государств прекратили дипотношения с Катаром из-за якобы поддержки терроризма.