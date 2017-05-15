Хейли: ракетная программа КНДР - признак "паранойи" Ким Чен Ына

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в связи с очередным испытанием северокорейской баллистической ракеты обвинила лидера КНДР Ким Чен Ына в том, что он "пребывает в состоянии паранойи".

В интервью телеканалу ABC News она высказала предположение, что испытания стали ответом на вступление в должность нового президента Южной Кореи.

США продолжат оказывать давление на Пхеньян, пообещала Хейли.

Как заявили официальные представители Японии, максимальная высота полета ракеты, запущенной с полигона в Кусоне на северо-западе КНДР, достигла 2 тыс. км.

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Недавно избранный президент Южной Кореи Мун Чже Ин, активный сторонник диалога с Севером, назвал этот запуск необдуманной провокацией.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал к более жестким санкциям в отношении Северной Кореи.

Китай призывает все стороны к сдержанности.