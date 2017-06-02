The Daily Beast: скрытое выступление Путина раскололо Украину. Теперь его цель – ваш электронный ящик

Путин утверждал, что "зеленые человечки" в Крыму были пророссийскими местными жителями. На самом деле, это были российские силы, закладывающие основу для вторжения – сценарий, который захватил американские СМИ. Об этом пишет Клинт Уоттс в статье "Скрытое восстание Путина раскололо Украину. Теперь его цель – ваш электронный ящик", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

В первые дни 2014 года на крымских форпостах начали появляться "зеленые человечки", нерегулярные военизированные формирования. Запад предположил, что это русские солдаты, но могли ли они быть уверены?

Путин утверждал, что эти загадочные войска были пророссийскими силами местной обороны, коренными украинцами, но сторонниками Кремля. Но Майк Мариани объяснил в своей недавней статье, как "Кремль тщательно организовал сложный политический спектакль, чтобы создать сильную поддержку аннексии. Этот спектакль на русском называется драматургия".

Всего несколько дней спустя эти повстанцы заложили основу для вторжения России и захвата Крыма. Хаос, созданный "зелеными человечками", отсрочил реакцию Запада на неожиданное вторжение России, обеспечив Кремлю верх в военном отношении и создав то, что казалось законными основаниями для Крымского референдума в марте 2014 года.

Сегодня, во время интервью в Санкт-Петербурге, Владимир Путин изменил свои прежние отрицания, признав, что русские могли вмешаться в выборы в США в 2016 году. Подобно путанице в Крыму, Путин сказал, что "патриотически настроенные" русские, возможно, проводили кибератаки.

Хакеры, как он утверждал, "похожи на художников", которые выбирают свои цели в зависимости от настроения, "когда просыпаются утром". Он добавил, что российские хакеры "борются против тех, кто плохо говорит о России".

Этот ответ повторяет российскую модель – не упоминать участие России, "правдоподобно отрицая" ответственность Кремля. Неважно, на земле в Крыму, или в интернете, в социальных сетях, российская драматургия стремится маскировать открытые действия правительства как массовый национализм.

Как в кибер-хакерстве, так и в кибер-влиянии, использование Кремлем марионеток и агентов маскирует ответственность России, смешивает факты и вымысел и подрывает попытки Запада остановить продвижение российских активных мер.

Российские активные меры, разработанные с целью повлиять на выборы в США, по замыслу, пытались скрыть причастность посредством отрицания и обмана. Физическое вторжение или цифровая революция, Кремль спутывает реальность, чтобы продвигать свое предпочтительное восприятие силы и широкой поддержки.

Прошлым летом здесь, в The Daily Beast, мы с Эндрю Вайсбёрдом показали, как Россия создала фальшивые новости о террористическом нападении на авиабазе США в Инджирлике, Турция, чтобы повлиять на аудиторию США. Кремль создал эквивалент "зеленых кибер-человечков", создающих аккаунты, похожие на аккаунты обычных американцев, и усиливают сообщения через автоматизированных ботов, предназначенных для создания эффекта масштабных дискуссий.

Россия объединяет этих скрытых ботов и персонажей с настоящими людьми и средствами массовой информации, размещенными за пределами России, которые извергают и продвигают российскую пропаганду. Эти серые группы неопределенного происхождения создают виртуальное впечатление о массовом российском национализме в западных странах. Более глубокое изучение этих провокаторов и их объединений позволяет увидеть знакомую модель – российские эмигранты, обученные Кремлем, которые хотят жить за границей, но защищают Путина. В конце концов, если они так мотивированы русским национализмом, зачем жить за границей?

Критически важными для создания кибер-драматургии и для поддержания Кремлем правдоподобного отрицания являются субъекты, выполняющие задания России. Как я уже отмечал во время дачи показаний по вопросу в подкомитете по кибербезопасности Сената, Кремль культивирует "полезных идиотов", которые невольно продвигают российские позиции и привлекают "попутчиков", единомышленников и сторонников Путина, среди иностранного населения для дальнейшего продвижения целей России и укрепления легитимности.

Эти субъекты реального мира становятся инструментами пропаганды, которую продвигают кибер-солдаты России. Это ведет к росту сообществ поддержки среди населения США – в частности, среди альтернативных правых – которые невольно присоединяются к продвижению и потенциальным взломам по указу России.

Двусмысленное признание Путина напоминало традиционный российский сценарий и отражало заявления в досье Кристофера Стила на стр. 8, где источник сообщал, что разведка во время своих действий против кампании Клинтон использовала "российских эмигрантов и вспомогательных кибер-экспертов для атак, базирующихся в США; и ... финансируемых государством кибер-специалистов, работающих в России".

С самого начала Кремль готовился к тому, что его поймают во время вмешательства, и подготовил ответ.

Российская разведка предоставляет Путину "правдоподобное отрицание", создавая "зеленых кибер-человечков" по контракту или по принуждению, а не через отбор и обучение. В то время, как наступательная способность АНБ в киберпространстве должна развиваться на всех уровнях, через поиск, обучение и поддержку главных киберталантов, которым доверяют США; российская военная разведка, ГРУ, ищет свои хакерские кадры в российских компаниях по кибербезопасности и в преступном подполье.

Вместо того, чтобы одеть их в военную форму, Кремль держит этих хакеров и кибер-экспертов в гражданском мире. Контрактные агенты и преступники еще на шаг отдаляют доказательства причастности Кремля. Неудивительно, что администрация Обамы 29 декабря прошлого года ввела санкции в отношении российской компании "Zor Security", известной своими активными исследованиями безопасности совместно с ГРУ. Российская разведка подталкивает киберпреступников к хакерству по мере необходимости от их имени, в обмен на отмену тюремного срока, или, если необходимо, привлекает ботов, в качестве марионеток российской разведки.

Президент Трамп, по-видимому, единственный, кто не верит, что русские, официально или неофициально, взломали и повлияли на выборы в США. Семнадцать агентств разведки и Кремль согласны с тем, что Россия, а не Китай или кто-то в подвале, взломал Национальный комитет Демократической партии и многие другие американские частные базы данных и почтовые серверы.

Выбор времени Путиным также кажется странным. На следующий день после того, как президент Трамп принял спорное решение о возврате российские вилл в США – тех, которые забрала администрация Обамы в ответ на вмешательство Кремля в выборы. Пытается ли Путин помочь Трампу преодолеть противоречия, или он приписывает себе путаницу в умах американцев?

Сейчас ведется три расследования о вмешательстве России, но в ближайшие месяцы их количество только возрастет, и Путин, похоже, играет извне. Будут ли его комментарии направлены на ослабление напряженности или дальнейшее продвижение активных мер по разжиганию конфликтов в политике США? Мы не знаем, какими они будут, но мы можем быть уверены, что у него есть план. В отличие от Америки, у Кремля он всегда есть.