Художник из Сирии показал мировых лидеров в образе беженцев (фото)

В галерее Айам в Дубае открылась выставка «Уязвимость» сирийского художника Абдаллы Аль Омари. На ней представлены портреты лидеров мировой политики в образе беженцев, вынужденных покинуть свой дом из-за войны. Об этом говорится на сайте галереи, передает Громадське.

На картинах в роли беженцев представленные Дональд Трамп, Владимир Путин, Башар Асад, Ким Чен Ын, Борис Джонсон, Тереза Мэй, Николя Саркози, Франсуа Оланд, Дэвид Кэмерон, Барак Обама, Ангела Меркель.

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Сам Аль Омари был вынужден бежать из Сирии после начала боевых действий. На одной из работ художник изобразил себя, реального беженца, что стоит в очереди на раздаче еды вместе с руководителями государств мира.

«Мне хотеться забрать у них власть, но не для себя и не ради утешения собственной боли, а для того, чтобы вернуть этим политикам их человечность, а зрителям — показать силу визуальной впечатлительности и исследовать саму природу этого свойства на более глубоком уровне», — сказал Аль Омари.

Отметим, Трамп, известный своей антимиграционной политикой, в апреле заявил, что количество мигрантов в США уменьшилось на 64%.