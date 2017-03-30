В США заблокировали выполнение миграционного указа Трампа на неопределенный срок

Действие решения Федерального США суда на Гавайях, который ранее заблокировал указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну для мигрантов из шести мусульманских стран, продлено на неопределенный срок. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Такое решение судьи Деррика Уотсона означает, что указ Трампа не будет применяться как минимум до тех пор, пока не будут рассмотрены иски о полной отмене указа.

Издание отмечает, что мотивировка судебного решения практически не изменилась с момента, когда действие указа тот же суд приостанавливал в первый раз: по мнению судьи, запрет на въезд гражданам стран с долей мусульманского населения от 90% до 98% равносилен дискриминации по религиозному признаку.

На прениях в суде представители администрации Трампа просили его принять такое решение, чтобы в силе остался хотя бы запрет на прием беженцев, но судья отказался сделать и это.

Кроме 90-дневного запрета на въезд для граждан шести мусульманских стран: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, указ Трампа предписывает приостановить действие федеральной программы помощи беженцам на 120 дней. Президент Трамп мотивировал его попыткой не допустить проникновения в страну террористов.

Судья Деррик Уотсон 16 марта уже не дал вступить в силу новому запрету на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран. Тогда он удовлетворил иск штата Гавайи с требованием приостановить действие подписанного Трампом указа за несколько часов до того, как тот должен был вступить в силу.

Как сообщает ВВС, предыдущее решение суда о блокировке указа Дональд Трамп счел превышением судебных полномочий. Несколько штатов США подали иски с требованием полной отмены указа, но даты слушаний пока не назначены.