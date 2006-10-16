Супруга Романа Абрамовича подала на развод

Супруга бизнесмена Романа Абрамовича 39-летняя Ирина подала на развод, сообщает в воскресенье газета News of the World. Если ее адвокаты смогут отсудить у 40-летнего Абрамовича половину состояния, она получит самую крупную в истории выплату по разводу - 5,5 миллиардов фунтов.

Поводом для подачи иска послужили отношения владельца футбольной команды "Челси" с 23-летней Дарьей Жуковой, бывшей невестой Марата Сафина. Абрамович познакомился с Жуковой в феврале 2005 года на вечеринке после матча "Челси" в Барселоне, с тех пор девушка постоянно сопровождает олигарха на встречах и мероприятиях. После появления в СМИ информации о его отношениях с Жуковой, Абрамович подал иск против News of the World, однако суд признал его претензии необоснованными.

Роман Абрамович является губернатором Чукотки и занимает 11-е место в рейтинге самых богатых людей планеты. Он не любит давать интервью и разглашать информацию о своих делах, поэтому, по словам источников газеты, велика вероятность внесудебного разрешения дела. Ирина стала второй женой миллиардера в 1991 году и родила ему пятерых детей, которым сейчас от трех до 13 лет. На днях она заняла десятое место в списке самых влиятельных блондинок и блондинов Великобритании.

Ирина Абрамович обратилась за юридической помощью в одну из лучших адвокатских контор страны, Sears Tooth. Ее делом будут лично заниматься знаменитые адвокаты Рэймонд Тут (Raymond Tooth) по кличке "Челюсти" и Николас Мостин (Nicholas Mostyn) - "Мистер Выплата", клиентом которого сейчас является Пол Маккартни, находящийся в процессе развода со своей женой Хизер Миллс.

На фото Роман Абрамович и Дарья Жукова

Лента.ру