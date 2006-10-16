На Гавайских островах - землетрясение силой 6,6 балла

На Гавайских островах введен режим стихийного бедствия в связи с сильным землетрясением, произошедшим в воскресенье, сообщает радио «Свобода».

Сила подземных толчков составила, по уточненным данным, 6,6 балла по шкале Рихтера. Сообщений о жертвах не поступало.

Жители этого американского штата остались без электричества. Пострадали ряд зданий и автомагистрали.

Как сообщают сейсмологи, угрозы возникновения цунами в Тихом океане нет.