Нападавший на туристический комплекс на Филиппинах погиб - полиция

Человек, напавший с винтовкой на казино в отеле Resorts World Manila, погиб. Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на полицию Филиппин.

По одной версии, преступник был застрелен полицейскими. Об этом сообщил телеканал GMA со ссылкой на главу полиции Филиппин Рональда Деларосу. По другой версии, нападавший застрелился. Об этом - также со ссылкой на полицию - сообщило агентство Reuters.

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По данным правоохранительных органов, преступник действовал в одиночку.

По версии полиции, причиной нападения могло стать ограбление. Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство".

Поздно вечером по местному времени вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в казино на территории комплекса. Возможно, он пытался похитить игровые фишки.

Власти сообщили, что он никого не ранил, но пострадали десятки людей, которые в панике бежали с территории отеля.

Комплекс был закрыт и заблокирован спецслужбами. Операция по нейтрализации нападавшего заняла несколько часов.