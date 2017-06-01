В столице Филиппин боевики ИГ напали на отель у аэропорта

Стрельба и взрывы были слышны в районе туристического комплекса в столице Филиппин Маниле, сообщают очевидцы. Сведений о жертвах нападения пока не поступало, пишет Би-Би-Си.

Как сообщил CNN отрудник местного отеля, сначала неизвестный в маске открыл стрельбу по посетителям на втором этаже здания. По данным портала Rappler.com, несколько человек пострадали.

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В сообщении туристического комплекса Resorts World Manila указывается, что комплекс был закрыт после стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной. В то же время сообщается о нескольких нападавших.

"Компания работает в тесном контакте с полицией Филиппин, чтобы убедиться, что все гости и сотрудники в безопасности. Мы просим вас молиться в эти тяжелые минуты", - говорится в сообщении.

Сотрудник казино, находящегося в курортном комплексе, рассказывал филиппинскому телеканалу, что один из нападавших вылил на игровой стол горючую жидкость, пишет Reuters.

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Представитель вооруженных сил Филиппин сообщил, что полиция полностью контролирует ситуацию в Resorts World Manila.

Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ), сообщает мониторинговая группа SITE.

Госдепартамент США в "Твиттере" сообщил, что взрывы и стрельба также слышны в районе аэропорта Манилы и призвал американских граждан избегать районов, где произошло ЧП.