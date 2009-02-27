Обама приказал расширить Совет национальной безопасности США

Президент Барак Обама приказал расширить состав Совета национальной безопасности (The National Security Council, NSC) США, сообщает The Washington Post. Соответствующую директиву глава государства подписал 13 февраля, но ее содержание стало известно прессе только в четверг.

Ранее постоянными членами Совета были вице-президент, госсекретарь, министр финансов, министр обороны и советник президента по национальной безопасности. Кроме того, постоянными консультантами Совета являются директор национальной разведки и председатель Объединенного комитета начальников штабов.

В соответствии с решением Обамы, в Совет войдут генеральный прокурор, министры энергетики и национальной безопасности, а также посол США в ООН. Кроме того, предполагается приглашать на заседания представителей многих других министерств и ведомств, а также президентского аппарата.

Совет национальной безопасности США - консультативный орган при президенте, посвященный вопросам безопасности и внешней политики. Этот орган был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумэне, и его состав неоднократно изменялся.

Лента.ру