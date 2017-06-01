Путин заявил, что от поставок газа из РФ зависит конкурентоспособность экономики Германии

Президент России Владимир Путин считает, что от поставок российского природного газа зависит конкурентоспособность экономики Германии. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с руководителями иностранных информагентств.

Читайте такжеПутин: хакеры - люди свободные, могут откуда угодно вылезтиГоворя об отношениях с Германией, Путин заявил, что объемы торговли между странами восстанавливаются. Одним из важных аспектов сотрудничества он назвал энергетику.

«Германия отказалась от развития атомной энергетики. Где брать первичные ресурсы? В Норвегии истощаются запасы, в Великобритании тоже истощаются запасы», - заявил Путин.

«Мы еще на прошлом форуме говорили о перспективах полуострова Ямал, где у нас были запасы 2,7 трлн куб. м газа. Только мне «Газпром» доложил, что мы открыли там дополнительные ресурсы. Запасы выросли, представляете насколько — в два раза: плюс 4,2 трлн куб. м – только в одном месте. Небольшая территория, но это глобальные запасы. Это глобальные запасы», - сказал Путин.

Он заявил, что «с учетом близости России и Западной Европы, с учетом дешевой логистики, отлаженных процедур, технологий - это абсолютно естественное партнерство».

«Вот вам, пожалуйста, дешевый, экологический, если говорить об углеводородном сырье, вид топлива. Это абсолютно естественная вещь», - добавил президент.

«Если говорить о долгосрочных контрактах – это стабильные поставки, которые обеспечивают, и вот это очень важно, что я сейчас скажу, конкурентоспособность всей немецкой экономики — чрезвычайно важная вещь. Относительно дешевый ресурс, который стабильно получаемой из надежного источника», - добавил Путин.