В Гарвардском университете запускают курс по сериалу "Игра престолов"

В Гарвардском университете запускают курс, связанный с книжковоюї серией Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и телевизионным сериалом HBO "Игра престолов.

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Курс получил название "Настоящая игра престолов: от современных мифов средневековых моделей".

Его слушателям расскажут, как книжная серия и телесериал отражают, адаптируют и извращают историю и культуру средневекового мира Евразии, сообщает Time.

В частности, планируется изучить ряд "архетипических персонажей", среди которых король, хорошая жена, второй сын, искатель приключений. Аналоги будут найдены в средневековой истории, литературе, религии и легендах.

Главным источником сделают средневековые биографии королев.