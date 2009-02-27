Госдума РФ сократит свои расходы на $20 миллионов

В связи с кризисом Государственная дума России сократит расходы на 710,5 млн. рублей (около 20 млн. дол.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом заявил сегодня руководитель аппарата Госдумы Алексей СИГУТКИН.

По его словам, экономия не коснется социальных статей думского бюджета, включая фонд оплаты труда депутатов, помощников и сотрудников аппарата (в общей сложности 3 млрд. рублей). Планируется урезать расходы на организацию поездок депутатов, закупку мебели и оборудования. По этим статьям сокращение составит 30%, уточнил глава аппарата.

При этом А.СИГУТКИН подчеркнул, что сокращений по штату не будет.

"Мы собирались увеличить численность аппарата на 104 единицы, но теперь отказались от этих планов", - отметил руководитель аппарата, пояснив, что речь идет о 50 млн. рублей, которые вернуться в бюджет.