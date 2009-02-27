В России коммунальных должников запугают Валуевым (фото)

Российские коммунальные службы в условиях кризиса неплатежей решили творчески подойти к вопросу возврата задолженностей. С 1 марта ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС) запускает акцию "Коммунальная весна", в рамках которой боксер Николай Валуев будет подтягивать платежную дисциплину российских граждан.

В нескольких российских городах установят рекламные щиты, на которых будет изображен улыбающийся боксер-тяжеловес ростом 213 см с букетом подснежников, сообщает Санкт-Петербург.ру.

"Идея пригласить Валуева была связана с тем, что надо как-то бороться с должниками, а реальных механизмов воздействия на них нет, - прокомментировала ситуацию представитель РКС Людмила Воробьева, - людей пугают выселением, но это не помогает".

Newsru