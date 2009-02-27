Путин: кризис даже пика своего не достиг

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что мировой финансово-экономический кризис далек от своего пика. В марте будет утвержден новый вариант бюджета РФ. Об этом премьер сообщил в пятницу в Ново-Огарево на встрече с руководством "Единой России".

"Мы следим за процессами в мировой экономике. Мы от этого зависим, и вынуждены констатировать, что кризис далеко не завершается, даже пика своего не достиг", - сообщил Путин.

Путин подчеркнул , что этот год "будет трудным", но в тоже время уверил, что "катастрофы никакой не произойдет". "Мы ситуацию в состоянии удержать и мы ее точно удержим", - заверил он коллег. - Мы справимся со всеми проблемами".

newsru