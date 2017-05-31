США испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет (видео)

Американские военные заявили, что провели успешные учения системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет, которые предположительно могли бы лететь в сторону США, передает Би-Би-Си.

Как отмечается, это первые испытания подобного рода, которые проводились в свете угрозы со стороны КНДР.

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Как сообщили представители Пентагона, ракета-перехватчик была запущена с авиабазы в Калифорнии и сбила над Тихим океаном учебную цель, запущенную с Маршалловых островов и летевшую к побережью США.

«Эта система имеет жизненно важное значение для обороны США, и это тестирование демонстрирует нашу способность сдерживания реальной угрозы», — подчеркнул директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джим Сиринг.

Северная Корея не прекращает проведение испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет. Только за последнюю неделю таких испытаний было три.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует в следующий вторник, 30 мая, впервые осуществить испытания системы противоракетной обороны против межконтинентальной баллистической ракеты.

Начиная с 1999 года, США осуществили 17 испытаний ракет-перехватчиков, и лишь в девяти случаях они были успешными. В последний раз испытание было проведено в июне 2014 года, тогда оно оказалось успешным, однако до этого трижды подряд испытания были неудачными.