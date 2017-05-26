Пентагон впервые испытает систему ПРО против межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует в следующий вторник, 30 мая, впервые осуществить испытания системы противоракетной обороны против межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщает Deutsche Welle, Пентагон планирует максимально близко сымитировать запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей в направлении территории США.

Читайте такжеПентагон намерен пересмотреть свою программу О

Начиная с 1999 года, США осуществили 17 испытаний ракет-перехватчиков, и лишь в девяти случаях они были успешными. В последний раз испытание было проведено в июне 2014 года, тогда оно оказалось успешным, однако до этого трижды подряд испытания были неудачными.

Как известно, межконтинентальные баллистические ракеты, которые обычно оснащены ядерными боеголовками, летящие на высоте до 400 километров, уже за пределами атмосферы, и достигают скорости от 3 до 14 тысяч километров в час.

Северная Корея провела уже пять ядерных испытаний и готовится к шестому испытанию, а также заявляет о своих намерениях разработать ядерное оружие, которое будет способно достичь территории США.