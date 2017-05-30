В КНДР назвали успешным последний запуск баллистической ракеты

Северная Корея назвала успешным состоявшийся накануне запуск баллистической ракеты.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

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В заявлении ЦТАК отмечается, что испытания были проведены для "оценки системы высокоточного наведения". За запуском ракеты наблюдал глава страны Ким Чен Ын.

По данным агентства, ракета попала в намеченную цель с отклонением в семь метров.

Ким Чен Ын после проведения испытания приказал продолжать разработку более мощных видов стратегических вооружений.

Как сообщал УНИАН, южнокорейские военные сообщила о запуске с территории КНДР ракеты. Вероятно это была баллистическая ракета типа Scud, она пролетела около 450 км.