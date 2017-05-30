В КНДР назвали успешным последний запуск баллистической ракеты
За запуском ракеты наблюдал глава страны Ким Чен Ын.
Северная Корея назвала успешным состоявшийся накануне запуск баллистической ракеты.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
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В заявлении ЦТАК отмечается, что испытания были проведены для "оценки системы высокоточного наведения". За запуском ракеты наблюдал глава страны Ким Чен Ын.
По данным агентства, ракета попала в намеченную цель с отклонением в семь метров.
Ким Чен Ын после проведения испытания приказал продолжать разработку более мощных видов стратегических вооружений.
Как сообщал УНИАН, южнокорейские военные сообщила о запуске с территории КНДР ракеты. Вероятно это была баллистическая ракета типа Scud, она пролетела около 450 км.