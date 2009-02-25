Доходы бюджета РФ в 2009 году снизятся на 42% по сравнению с ранее утвержденными, расходы увеличатся примерно на 500 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер-министр, министр финансов России Алексей КУДРИН на коллегии Федерального казначейства.

Как сообщает РИА Новости, "бюджет-2009, утвержденный осенью прошлого года, рассчитывался из прогнозной цены на нефть в 95 долларов за баррель и был профицитным - с доходами в 10,9 трлн руб. и расходами в 9,0 трлн. руб. Из-за кризиса прогноз по нефти был снижен до 41 доллар за баррель.

«Доходы федерального бюджета, по сравнению с 2008 годом, снизятся на 31,5%, а по сравнению с утвержденными на 2009 год - на 42%», - констатировал А.КУДРИН. «С учетом операций из фонда национального благосостояния, которые мы собираемся провести на поддержку банковской системы, расходы будут больше запланированных примерно на 500 миллиардов рублей», - сообщил глава Минфина.

Дефицит федерального бюджета в 2009 году составит 7,5% ВВП без учета операций из фонда национального благосостояния, сказал А.КУДРИН.

«С учетом этих операций дефицит составит около 8% ВВП», - уточнил он.

По его словам, государство направит в экономику около 2,7 триллионов рублей с учетом средств резервного фонда.