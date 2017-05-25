Трамп отодвинул в сторону премьера Черногории во время открытия штаб-квартиры НАТО (видео)

Президент США Дональд Трамп в Брюсселе во время открытия новой штаб-квартиры НАТО 25 мая довольно грубо отодвинул в сторону премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал NBC.

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Двигаясь в группе политиков Трамп решил выйти на передний план, но перед ним находился Маркович. Поэтому Трамп не нашел ничего лучшего, чем отодвинуть премьера Черногории в сторону и стать впереди рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Несмотря на неожиданность, которая незаметно подкралась сзади, Маркович отреагировал на такое поведение президента США с улыбкой. А сам Трамп сделал вид, что ничего не произошло и перекинулся несколькими словами с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Напомним, в Брюсселе сегодня торжественно открыли новую штаб-квартиру Организации Североатлантического договора, здание назвали "Агора".

Президент США Дональд Трамп приехал на церемонию одним из последних. Его лично встречал Столтенберг (других глав государств и правительств стран-членов НАТО он не встречал).

Предпоследним прибыл премьер-министр Черногории Душко Маркович. Эта страна официально вступит членства в Альянсе уже в июне.