Трамп "проиграл" в игре рукопожатий президенту Таджикистана (видео)

Президент США Дональд Трамп нашел себе достойного соперника в фирменном «дергающем» рукопожатии, пишет Mashable.

Как сообщается, им стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Во время международного саммита в Эр-Рияде Рахмон «очень энергично приветствовал американского коллегу, сильно дернув его руку к себе». Политики «мерялись силами» почти семь секунд.

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Отмечается, что у Трампа есть фирменное рукопожатие, которое многие СМИ назвали «дергай и тащи», и многие политики испытали его силу, например, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, госсекретарь Рекс Тиллерсон и бывший оппонент Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Накануне СМИ заметили отказ Меланьи Трамп взять за руку супруга в аэропорту Израиля.