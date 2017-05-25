Появились фото последствий масштабного пожара в Сибири, который уничтожил городок

В сети появились фото последствий масштабного пожара в городке Стрелка в Сибири. Огонь уничтожил населенный пункт полностью. Фото опубликовал Reuters.

В целом во время масштабного пожара пострадали 10 населенных пунктов, огнем уничтожено 171 жилой дом и 15 нежилых зданий.

Как сообщал УНИАН ранее, по данным следственного комитета в Красноярском крае в городе Канск вследствие жаркой погоды и значительных порывов ветра сгорело 52 дома, два человека погибли. При этом в МЧС РФ уверяют, что пожарно-спасательные подразделения предотвратили техногенную катастрофу в Красноярском крае, отстояв от пожаров химически опасные объекты.

Кроме того, от многочисленных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области пожарным удалось отстоять более 5000 домов.