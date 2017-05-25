В Госдепе призвали Балканы защищаться от России

Заместитель помощника госсекретаря США Гойт Брайан Йи призвал балканские страны защищаться от попыток России усилить свое влияние в регионе, подрывая связи с Западом.

"Мы, конечно, сохраняем надежду, что Россия будет играть конструктивную роль на Балканах, как это было в прошлом, но мы должны оставаться бдительными, все мы, в наблюдении за тем, что пытается делать Россия", – сказал американский дипломат после встречи с премьер-министром Сербии Александром Вучичем в Белграде, передает Радио Свобода.

Читайте такжеРоссия наращивает свое влияние в Сербии - глава комитета ЕП

Он привел пример попытки государственного переворота в Черногории в октябре, предположительно организованного Россией, чтобы помешать интеграции страны в НАТО, и поддержки политики Москвы в отношении зависимости от России как единственного энергетического источника в регионе.

"Это не означает, что мы видим плохие намерения за каждым жестом, но из опыта знаем, что намерения, которые стоят за многими шагами России – не хорошие, и не отвечают интересам стран в этом регионе", - сказал Йи.

Он добавил, что Сербия и другие балканские страны должны активизировать реформы, необходимые для вступления в Европейский союз, и взять на себя обязательство поддержать США в усилиях по нормализации отношений между Белградом и Косово.

Как ранее сообщал УНИАН, по информации газеты Vijesti, к попытке переворота в Черногории 16 октября причастна группа "русских националистов". Также группа готовила убийство премьер-министра.