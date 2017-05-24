Взрыв в Манчестере: Ариана Гранде оплатит похороны своих поклонников, погибших на концерте

Американская певица Ариана Гранде предложила финансовую помощь родственникам ее погибших поклонников в результате теракта на концерте в Манчестере.

Пост разместили на странице исполнительницы в Twitter.

"Ариана связалась с семьями тех, кто потерял близких той ночью... Она намерена заплатить за похороны", – написали в посте.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в сети впервые показали Ариану Гранде после теракта на концерте в Манчестере.

Певица приостановила свой европейский тур Dangerous Woman на неопределенный срок. Концерты Арианы Гранде, кроме Великобритании, должны были состояться в таких странах как Бельгия, Польша, Германия и Швейцария.

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По словам окружения певицы, сейчас она психологически сломана и находится в истерике после взрыва на ее концерте в Манчестере, поэтому неготова выступать для кого либо. В результате Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, пока исполнительница не придет в себя.

В результате взрыва на концерте в Манчестере погибли 22 человека.