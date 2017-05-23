Взрыв в Манчестере: 23-летняя певица Ариана Гранде пребывает в истерике и не может прийти в себя - СМИ
Пресс-секретарь Гранде сообщил, что команда певицы проводит собственное расследование произошедшего.
Американская певица и актриса Ариана Гранде, после концерта которой на стадионе британского города Манчестер произошел теракт, планирует прервать гастрольный тур.
Об этом сообщает сайт TMZ.
Сейчас исполнительница пребывает в состоянии истерики и никак не может прийти в себя.
Согласно программе тура, предполагалось, что 25-го и 26 мая Гранде выступит с концертами в Лондоне на стадионе "Арена O2".
Однако, по всей вероятности, теперь эти выступления будут отложены как из-за угрозы безопасности певицы, так и по причине ее тяжелого психологического состояния, отмечает издание.
Пресс-секретарь Гранде сообщил, что команда певицы проводит собственное расследование произошедшего.
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Взрыв прогремел сразу после того, как певица покинула сцену по окончании концерта. Бомба взорвалась в фойе недалеко от входа, через который зрители покидали стадион.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, сразу после теракта 23-летняя артистка призналась, что потрясена случившимся. "Сломлена. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов", - написала она на своей странице в Twitter.