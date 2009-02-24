Грузинская оппозиция дает Саакашвили месяц, чтобы заявить об отставке
Иначе начнут бессрочную акцию
Бывшая министр иностранных дел Грузии, лидер оппозиционной партии "Путь Грузии" Саломе ЗУРАБИШВИЛИ призвала президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ уйти в отставку до 9 апреля.
Как сообщает РИА «Новости», оппозиция обещает в противном случае организовать бессрочный митинг.
"Я хочу обещать общественности, что если Михаил СААКАШВИЛИ не уйдет в отставку до 9 апреля, мы выйдем на улицы и не разойдемся, пока не достигнем своей цели", - сказала С.ЗУРАБИШВИЛИ журналистам.
Инициативу С.ЗУРАБИШВИЛИ организовать митинг протеста поддерживает оппозиционная Консервативная партия Грузии. Лидер этой партии Звиад ДЗИДЗИГУРИ заявил во вторник, что в случае отказа М.СААКАШВИЛИ уйти в отставку оппозиция намерена проводить митинг на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента бессрочно.
Как сообщили пресс-центры ряда оппозиционных партий, до конца текущей недели около десяти политических организаций намерены принять решение и объявить о своем решении о присоединении к массовому митингу на проспекте Руставели.
Накануне политическое объединение "Альянс для Грузии" экс-посла Грузии в ООН Ираклия АЛАСАНИЯ дало М.СААКАШВИЛИ 10-дневный срок для того, чтобы назначить референдум по вопросу о необходимости досрочных президентских выборов.