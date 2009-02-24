Грузинская оппозиция дает Саакашвили месяц, чтобы заявить об отставке

Бывшая министр иностранных дел Грузии, лидер оппозиционной партии "Путь Грузии" Саломе ЗУРАБИШВИЛИ призвала президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ уйти в отставку до 9 апреля.

Как сообщает РИА «Новости», оппозиция обещает в противном случае организовать бессрочный митинг.

"Я хочу обещать общественности, что если Михаил СААКАШВИЛИ не уйдет в отставку до 9 апреля, мы выйдем на улицы и не разойдемся, пока не достигнем своей цели", - сказала С.ЗУРАБИШВИЛИ журналистам.

Инициативу С.ЗУРАБИШВИЛИ организовать митинг протеста поддерживает оппозиционная Консервативная партия Грузии. Лидер этой партии Звиад ДЗИДЗИГУРИ заявил во вторник, что в случае отказа М.СААКАШВИЛИ уйти в отставку оппозиция намерена проводить митинг на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента бессрочно.

Как сообщили пресс-центры ряда оппозиционных партий, до конца текущей недели около десяти политических организаций намерены принять решение и объявить о своем решении о присоединении к массовому митингу на проспекте Руставели.

Накануне политическое объединение "Альянс для Грузии" экс-посла Грузии в ООН Ираклия АЛАСАНИЯ дало М.СААКАШВИЛИ 10-дневный срок для того, чтобы назначить референдум по вопросу о необходимости досрочных президентских выборов.