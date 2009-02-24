Financial Times предлагает своим сотрудникам перейти на трехдневку

Деловая газета Financial Times этим летом предлагает своим сотрудникам перейти на трехдневную рабочую неделю, сообщает агентство «Франс Пресс».

"Мы предлагаем нашим сотрудникам выбрать гибкие варианты рабочего графика, включая временные трехдневные рабочие недели в июне и августе..., чтобы отреагировать позитивно вызовам на меняющемся рынке", - сообщил представитель издания Том ГЛОВЕР из штаб квартиры Financial Times в Лондоне.

По его словам, в январе руководство также приняло решение о сокращении 80 сотрудников штата, включая 20 редакторов. Другие детали не сообщаются, отмечает РИА «Новости».

Financial Times специализируется на публикациях новостей из мира финансов и бизнеса и издается на английском языке в 24 городах мира.