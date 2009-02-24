В отношениях Евросоюза и Беларуси наступила оттепель

Евросоюз официально включил Беларусь в программу «Восточное партнерство» по итогам заседания в понедельник в Брюсселе глав 27 стран-членов ЕС.

"Восточное партнерство" - это многонациональный форум, созданный странами-членами ЕС и шестью государствами Восточной Европы и Южного Кавказа - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной", - говорится в одобренном министрами документе, сообщает РИА «Новости».

До сих пор в ЕС заявляли о возможности подключения Беларуси к программе "Восточное партнерство" при условии дальнейших шагов со стороны властей республики в продвижении по пути демократических реформ.

Как отмечается в документе по итогам заседания глав МИД стран ЕС, проект "Восточное партнерство" нацелен на облегчение переговоров по созданию зон свободной торговли для услуг и сельхозпродуктов, а также по заключению соглашений о партнерстве и облегчению визовых режимов.

Старт программе "Восточное партнерство", которая не предусматривает возможности членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение с этой региональной организацией, будет дан на саммите стран-участниц проекта 7 мая в Праге.

В рамках программы "Восточное партнерство" шести бывшим советским республикам до 2013 года будет выделено 350 миллионов евро в виде дополнительной финансовой помощи.