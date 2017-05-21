Президент США Дональд Трамп призвал лидеров мусульманских стран к единству в борьбе с терроризмом.

Об этом Трамп сказал в обращении к лидерам мусульманских стран на саммите в Эр-Рияде, передает «Голос Америки».

Трамп, который осуществляет первое зарубежное турне на посту президента Соединенных Штатов, заявил, что США стремятся создать коалицию стран, «которые разделяют общую цель - искоренение экстремизма», и назвал эту борьбу «битвой добра и зла».

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«Это не борьба между различными верованиями, различными конфессиями или различными цивилизациями, - сказал президент. - Это битва между варварами-преступниками, которые хотят разрушить человеческую жизнь, и порядочными людьми всех религий, которые хотят ее защитить».

Трамп, который добивается запрета на въезд в США гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением, воздержался от использования словосочетания «радикальный исламский терроризм», хотя часто употреблял его в выступлениях в США. Вместо этого он призвал лидеров мусульманских государств честно высказаться относительно «кризиса исламского экстремизма и исламистских террористических организаций, которые он вдохновляет».

«Америка - суверенная страна, и наш главный приоритет - безопасность наших граждан. Мы здесь не для того, чтобы поучать, не для того, чтобы говорить другим, как жить, что делать или чему поклоняться. Вместо этого мы здесь для того, чтобы предложить партнерство, основанное на общих интересах и ценностях, стремлении к лучшему будущему для всех нас», - отметил Трамп.

«Эта речь знаменует собой существенное изменение в риторике президента США, если вспомнить такие его заявления в период предвыборной кампании, как «Америка прежде всего» и призывы к запрету на въезд мусульман в Америку, а также следующие указы, призванные ограничить въезд в США число жителей шести стран с преимущественно мусульманским населением», - отмечается в сообщении.

Визит в Саудовскую Аравию является беспрецедентным для первой зарубежной поездки президента США.