Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Вашингтоне, заверил президента США Дональда Трампа в готовности плодотворно сотрудничать в борьбе со всеми террористическими группами в регионе".

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters, перед двусторонними переговорами состоялось выступление лидеров государств перед прессой, во время которого Эрдоган заявил, что победа Трампа на выборах стала "новой надеждой" для Ближнего Востока.

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"У нас будет долгая и тяжелая дискуссия. Знаю, что она будет очень успешной. У нас замечательные отношения, мы сделаем их еще лучше. Наша дискуссия будет очень-очень сильной и существенной", - сказал в свою очередь Трамп, пожав руку гостю.

Эрдоган отметил, что одной из тем переговоров лидеров станет терроризм. Президент Турции отметил, что готов плодотворно сотрудничать с США в борьбе со всеми террористическими группами в регионе".

Эрдоган также назвал терроризм причиной неудачного мятежа в Турции летом прошлого года. Одной из тем разговора Трампа и Эрдогана может стать вопрос проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США и которого турецкие власти считают идеологом путча. Уже долгое время Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции.