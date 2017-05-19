Призывы Госдепа США не услышали: между Россией и КНДР начал курсировать новый паром

Новый паром, который будет курсировать между Северной Кореей и Россией, прибыл в порт Владивостока 18 мая.

Как передает Радио Свобода, это произошло, несмотря на призывы США сократить контакты с Пхеньяном из-за его программы ядерных и ракетных испытаний.

Российский оператор парома, компания «Инвестстройтрест» заявила, что это сугубо коммерческое предприятие, которое развивается без каких-либо субсидий или участия Москвы. Компания указала, что паром обеспечит перевозку северокорейцев, которые работают в России, и китайских туристов, путешествующих до Владивостока. Паром также будет перевозить российских туристов в КНДР и обеспечит быстрые перевозки грузов между двумя странами, заявляет «Инвестстройтрест».

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Новые контакты КНДР и России противоречат призывам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который настаивал, что страны мира должны усилить давление на Северную Корею, чтобы она отказалась от своих программ вооружения.