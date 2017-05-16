Совбез ООН предостерег КНДР от новых ракетных испытаний

Совет Безопасности ООН резко осудил последнее испытание баллистической ракеты КНДР. Осуждение действий Пхеньяна содержит обнародованное в понедельник, 15 мая, заявление СБ ООН. Пхеньян предостерегают от дальнейшего проведения ракетных и ядерных испытаний, дестабилизации ситуации и обострения конфликтов, как сообщает DW.

В то же время постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что недавние действия руководства КНДР вынуждают Совбез ООН продемонстрировать "сильную, быструю и решительную" реакцию на это. Вероятно, на назначенном на 16 мая заседании Совбеза будет обсуждаться ужесточение санкций в отношении Северной Кореи, отмечается в сообщении информагентства dpa.

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Напомним, 14 мая северокорейские военные провели испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия. По данным Пхеньяна, шла речь об испытаниях "новой разработки ракеты средней и большой дальности" типа Hwasong-12. Целью испытаний была проверка технических возможностей новой ракеты, "способной нести мощные и крупногабаритные боеголовки". Ракета пролетела 787 километров и достигла высоты в 2100 километров, после чего упала в акватории Японского моря. Руководство КНДР назвало испытания успешными.

В ответ на этот ракетный тест представители США и Японии созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 16 мая.