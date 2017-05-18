Сегодня в Каннах покажут фильм про Донбасс с Ванессой Паради (видео)

Фильм "Иней" был отобран для участия в «Двухнедельнике режиссеров», который проводится в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. Ленту покажут публике сегодня, 18 мая.

"Иней" был снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, телеканала АРТЕ (Франция) и Польского Киноинститута. Одну из ролей в фильме исполнила Ванесса Паради.

По сюжету, волонтеры везут бойцам АТО помощь и попадают в зону боевых действий. Съемки фильма проходили в районах, приближенных к зоне проведения АТО. Местное население и военные способствовали съемочному процессу, наполняя картину подлинной правдой прифронтовой жизни.

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«Двухнедельник режиссеров» является независимой секцией, которая проводится параллельно с главным конкурсом Каннского кинофестиваля.

Как сообщал УНИАН, в основную программу конкурса вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Его конкуренты в борьбе за "пальмовую ветвь", в частности, - фильмы Андрея Звягинцева, Софии Копполы, Йоргоса Лантимоса, Франсуа Озона и Михаэля Ханеке.

Жюри возглавляет Педро Альмодовар. Вместе с ним фильмы конкурсантов оценят Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентино, Джессика Честейн, Уилл Смит, Марен Аде, Фань Бинбин, Аньес Жауи и Габриэль Джаред. Список лауреатов объявят в воскресенье, 28 мая. Тогда же состоится показ фильма, получившего "Золотую пальмовую ветвь".