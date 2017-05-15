В Германии поступили в продажу женские туфли со сменными каблуками (видео)

12:55, 15 мая 2017
Мир
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В уникальный набор входит 7 моделей каблуков разной формы и высоты, которые на специальных креплениях держатся на подошве.

Дизайнеры из Мюнхена придумали женские босоножки со сменными каблуками / фото The Mashable

Обувные дизайнеры Mime et Moi из Мюнхена придумали женские босоножки со сменными каблуками. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на The Mashable.

В уникальный набор входит 7 моделей каблуков разной формы и высоты, которые на специальных креплениях держатся на подошве.

Сама обувь производится на фабрике в Испании, компания уже начала массовое производство.

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Суть обуви заключается в том, что босоножки могут легко трансформироваться в туфли.

Осенью прошлого года кампания стартовала на Kickstarter, а сейчас новинки запустили в массовое производство.

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