В Германии поступили в продажу женские туфли со сменными каблуками (видео)
12:55, 15 мая 2017Мир
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В уникальный набор входит 7 моделей каблуков разной формы и высоты, которые на специальных креплениях держатся на подошве.
Дизайнеры из Мюнхена придумали женские босоножки со сменными каблуками / фото The Mashable
Обувные дизайнеры Mime et Moi из Мюнхена придумали женские босоножки со сменными каблуками. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на The Mashable.
В уникальный набор входит 7 моделей каблуков разной формы и высоты, которые на специальных креплениях держатся на подошве.
Сама обувь производится на фабрике в Испании, компания уже начала массовое производство.
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Суть обуви заключается в том, что босоножки могут легко трансформироваться в туфли.
Осенью прошлого года кампания стартовала на Kickstarter, а сейчас новинки запустили в массовое производство.
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