В Брюсселе пройдет встреча "друзей Украины"

По инициативе Польши в рамках ее председательства в Вышеградской группе в Брюсселе в понедельник будет проведено завтрак в формате «Группа друзей Украины» с участием министра иностранных дел Украины Павла Климкина, высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел стран ЕС. На встрече будет обсуждена ситуация в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Польши.

Среди главных тем заседания Совета министров иностранных дел также будут внедрение глобальной стратегии ЕС в области безопасности и обороны, направленной на «правильную подготовку быстрого реагирования на угрозы и вызовы безопасности»

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Темой переговоров в понедельник будут перспективы сотрудничества ЕС с восточными партнерами в контексте запланированного на 24 декабря саммита "Восточное партнерство", который пройдет в Брюсселе. Министры обсудят, в частности, вопросы укрепления устойчивости к угрозам восточным партнерам, реформы государственного управления, развитие транспортных и энергетических сетей, связывающих регион Восточной Европы со странами ЕС, а также процесс дальнейшей либерализации визового режима и развитие предпринимательства.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом. По данным Посольства Украины в США, стороны детально обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.