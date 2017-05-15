В столице Йемена объявлено чрезвычайное положение из-за холеры

В йеменской столице Сане, подконтрольной повстанцам-хуситам, объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки холеры.

Министерство здравоохранения Йемена призвало международные гуманитарные организации оказать стране помощь в борьбе с эпидемией холеры.

Система здравоохранения Йемена, сильно пострадавшая от военных действий, не может справиться с эпидемией, добавили в министерстве.

11 мая в ООН сообщили, что за последнее время от холеры в Йемене погиб 51 человек.

По данным "Красного креста", по состоянию на 14 мая число погибших составило 115 человек.

Предполагается, что число зараженных составляет от 2,7 тыс. до 8,5 тыс. человек.