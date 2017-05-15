В столице Йемена объявлено чрезвычайное положение из-за холеры
04:10, 15 мая 2017Мир
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Министерство здравоохранения Йемена призвало международные гуманитарные организации оказать стране помощь в борьбе с эпидемией холеры.
REUTERS
В йеменской столице Сане, подконтрольной повстанцам-хуситам, объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки холеры.
Министерство здравоохранения Йемена призвало международные гуманитарные организации оказать стране помощь в борьбе с эпидемией холеры.
Система здравоохранения Йемена, сильно пострадавшая от военных действий, не может справиться с эпидемией, добавили в министерстве.
11 мая в ООН сообщили, что за последнее время от холеры в Йемене погиб 51 человек.
По данным "Красного креста", по состоянию на 14 мая число погибших составило 115 человек.
Предполагается, что число зараженных составляет от 2,7 тыс. до 8,5 тыс. человек.
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