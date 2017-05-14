Тиллерсон назвал невозможной перезагрузку отношений с Россией

Администрация Дональда Трампа не намерена начинать выстраивать отношения с Россией "с чистого листа". Об этом в интервью на телеканале NBC заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает РБК.

"Я думаю, что термины вроде "перезагрузка отношений" используются слишком часто. Перезагрузка невозможна, потому что невозможно стереть прошлое и начать все с чистого листа. Мы стартуем с того места, на котором находимся сейчас", - сказал госсекретарь.

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Тиллерсон признал, что в настоящее время отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на "самом низком уровне" с момента окончания холодной войны.

"Это нездоровая ситуация как для всего мира, так и для нас. Не в интересах американского народа и наших национальных интересов, чтобы отношения с Россией оставались на таком уровне. Получится ли их улучшить или все останется по-прежнему, покажет будущее", - подчеркнул он.

Американский госсекретарь также сообщил, что у России и США есть широкий круг вопросов, которые они должны обсудить. "Очевидно, что один из них - вмешательство Москвы в президентские выборы. Оно подтверждается документами и абсолютно прозрачно", - сказал он.