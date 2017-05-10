Обама заявил о возвращении на международную арену для борьбы с изменениями климата

Экс-президент США Барак Обама возвращается на международную арену, чтобы бороться против климатических изменений.

По его словам, это будет главным приоритетом его деятельности в следующие 10 лет, передает Euronews.

Обама сделал это заявление на глобальном инновационном саммите по проблемам продовольствия в Италии. Эта конференция рассматривает влияние инноваций и климатических изменений на наличие достаточных продуктов в разных частях мира.

Обама также упомянул миграционный кризис: “Некоторые потоки беженцев в Европу вызваны не только конфликтами, но также нехваткой продовольствия. Эта ситуация будет ухудшаться с развитием климатических изменений. Поэтому, если не принять нужных мер для замедления и прекращения этих тенденций, положение с миграцией, что уже ложится таким бременем на Европу, дальше будет ухудшаться”.

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Обама также отметил, что нынешняя администрация США Дональда Трампа имеет другие взгляды на климатические изменения. В тот же день, как экс-президент говорил в Милане, в Белом Доме была отменена на неопределенный срок встреча для обсуждения предстоящего выхода США из парижского международного соглашения по климату.

Трамп обещал такой выход, но его команда является разделенной по этой проблеме.