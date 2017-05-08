Обама предостерегал Трампа от назначения Флинна советником по нацбезопасности

Экс-президент США Барак Обама предостерегал нынешнего главу государства Дональда Тампа от назначения Майкла Флинна советником по национальной безопасности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывших чиновников администрации Обамы.

Как отмечается, Обама предупредил Трампа о Флинне во время их встречи в Овальном кабинете 10 ноября, через несколько дней после того, как Трамп был избран президентом США.

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По данным CNN, Трамп тогда не обратил внимания на совет Обамы.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Флинна предупредили об опасности контактов с послом России.

Майкл Флинн вынужден был подать в отставку в середине февраля в связи со скандалом. Тогда американские издания, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, сообщили о телефонном разговоре Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, который состоялся еще до официального вступления Трампа в должность президента США. По версии СМИ, Флинн обсуждал с Кисляком возможность отмены экономических санкций против России со стороны Соединенных Штатов при новой администрации.