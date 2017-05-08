К побережью Турции прибило ящик с боеприпасами с затонувшего корабля ЧФ РФ

К побережью турецкой провинции Сакарья прибило ящик с боеприпасами с затонувшего 27 апреля в Черном море разведывательного корабля «Лиман» ВМФ России, сообщает агентство Анадолу.

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Ящик обнаружили рыбаки в районе Карасу, о чем проинформировали местную администрацию.

Как сообщал УНИАН, "Лиман" затонул у пролива Босфор после столкновения с судном «Ашот-7», которое перевозило скот.