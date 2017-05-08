К побережью Турции прибило ящик с боеприпасами с затонувшего корабля ЧФ РФ
08:38, 08 мая 2017Мир
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Это уже третий обнаруженный ящик с боеприпасами с затонувшего корабля.
Накануне были обнаружены еще два ящика с боеприпасами с "Лимана" / Фото aa.com.tr
К побережью турецкой провинции Сакарья прибило ящик с боеприпасами с затонувшего 27 апреля в Черном море разведывательного корабля «Лиман» ВМФ России, сообщает агентство Анадолу.
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Ящик обнаружили рыбаки в районе Карасу, о чем проинформировали местную администрацию.
Как сообщал УНИАН, "Лиман" затонул у пролива Босфор после столкновения с судном «Ашот-7», которое перевозило скот.
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