Украинская разведка назвала возможную причину затопления российского корабля в Черном море
В разведке считают, что реальной причиной затопления корабля РФ в Черном море может быть непрофессионализм экипажа.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что реальной причиной затопления военного корабля «Лиман» Черноморского флота РФ в Черном море может быть непрофессионализм и халатность экипажа.
Об этом сообщается на странице ГУР Минобороны в Facebook.
«По распространенной ранее российскими СМИ информации, инцидент произошел из-за сложных погодных условий. Такая версия российской пропаганды направлена на недопущение снижения имиджа ВМФ РФ и развеивание мифа о непобедимости и боеспособность российских ВС», - говорится в сообщении.
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В разведке отметили, что корабль "Лиман“ прошел модернизацию и был переоборудован новейшими разведывательными и навигационными средствами. «Поэтому единственной реальной причиной затопления и может быть непрофессионализм и халатность экипажа корабля», - считают в ведомстве.
Также в разведке подчеркнули, что в юго-западной части акватории Черного моря в районе затопления «Лимана» - находится группа кораблей военного флота России, которая патрулирует район и определяет местонахождение обломков. «Командованию Черноморского флота запрещено предоставлять представителям СМИ какие-либо комментарии по поводу инцидента, особенно в преддверии проведения праздничных мероприятий 9 мая», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что 27 апреля в Черном море, у пролива Босфор, после столкновения с судном «Ашот-7»затонул исследовательский корабль ЧФ РФ «Лиман». В результате аварии члены экипажа российского корабля не пострадали.